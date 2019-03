Promotion Soccer, Tascone: «Siamo la vetrina del calcio che conta»

Massimiliano Tascone, 55 anni, è il direttore sportivo dal 2006 della gloriosa Promotion Soccer, una scuola calcio di tutto rispetto, nata nel 1990, che rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile da sempre essendo una delle fucine di talenti più prolifiche della Campania e non. L’anno prossimo questa grande realtà festeggerà i 30 anni di attività e per l’occasione verrà creata una maglia celebrativa che rievocherà con orgoglio i due scudetti vinti coi Giovanissimi nel 2000 e nel 2001. Intervistiamo il ds, figlio d’arte del mitico Carmine, grande scopritore di giovani promesse, per fare il punto della situazione della Promotion Soccer.

Cosa rappresenta per lei il calcio?

«Questo sport è una passione coltivata da sempre e tramandata di generazione in generazione da mio padre Carmine e poi io l’ho trasmessa ai miei figli. Ho sempre desiderato il dorato mondo del calcio con la speranza di diventare un calciatore sebbene non avessi avuto i risultati sperati. È un onore far parte del settore delle scuole calcio, un lavoro che mi consente mediamente di visionare tra i duecento e i trecento ragazzi all’anno e che può rappresentare per alcuni il coronamento di un sogno e per altri un desiderio irrealizzabile».

Chi sono quei calciatori che sono riusciti a spiccare il volo?

«Cito i migliori: Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter; Fabio Pisacane, difensore del Cagliari; Alessandro Tripaldelli, difensore di proprietà del Sassuolo che si trova in prestito al Crotone, e Gabriele Corbo, classe 2000, difensore del Bologna Primavera. Per quest’ultimo siamo convinti e fiduciosi che entro fine stagione farà anche lui il suo esordio in serie A, nel calcio che conta. E non dimentichiamoci di Christian Montaperto, attaccante classe 2002, al Napoli, un calciatore, nato a Fuorigrotta, che lo abbiamo cresciuto per quattro anni e che l’anno prossimo dovrebbe giocare nella Primavera del club azzurro. Un altro calciatore in rampa di lancio è Brandi, classe 2001, del Verona».

