Si dimettono i consiglieri, via Gagliano

«Riteniamo doveroso, alla luce di quanto accaduto il 28 settembre, all’Hotel Ramada di Napoli, in occasione della Assemblea straordinaria del Comitato Regionale Campania Lnd – Figc, rassegnare le nostre immediate ed irrevocabili dimissioni dalla carica di Consiglieri del CR Campania. Abbiamo chiesto al Presidente Salvatore Gagliano, di dimettersi dopo aver strattonato in Assemblea la consigliera Tambaro, per non permetterle di parlare. Dato che condanniamo fortemente un gesto così inqualificabile e non siamo legati a poltrone e incarichi, dopo aver provveduto con grande senso di responsabilità alla partenza del Campionato di Prima Categoria e al Campionato Under 19, abbiamo preso tale decisione. Il Presidente Gagliano prenda atto che il non raggiungimento del numero legale all’Assemblea è palese scollamento tra il Comitato e le società. Siamo soddisfatti di aver bocciato la proposta del Presidente Gagliano di aumentare il costo dei campionati del 10%, di aver ottenuto le riforme come avevamo indicato nel programma, di aver combattuto per ridurre le spese e per l’affermazione del principio di trasparenza e di condivisione. Continueremo ad agire in tutte le sedi opportune per chiedere chiarimenti relativi alla gestione dei commissari di campo e alla regolarità delle uscite degli stessi. Dato che ad oggi il Presidente Gagliano non ha ancora reso nota la lista dei candidati, nonostante le nostre molteplici richieste, e la nostra opposizione all’invio delle candidature ad un indirizzo di posta non certificato. La nostra decisione si fonda sulla necessità di ripristinare quel clima di grande collaborazione e fiducia che si era finalmente creato durante la gestione commissariale con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Ringraziamo le società campane che hanno riposto fiducia in noi, ricambiata da parte nostra facendo solo ed esclusivamente i loro interessi. Le nostre dimissioni, sono l’ennesima dimostrazione, di quanto per noi tutelarle sia l’unica missioni». Questo il comunicato dei consiglieri Salvatore Errichiello, Biagio Iovino, Giuliana Tambaro, Antonio Tarantino, Marco Vigliotta e Carmine Zigarelli che hanno rassegnato le loro dimissioni: dunque Salvatore Gagliato decade dal ruolo di presidente della Figc Campania.