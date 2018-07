È ufficiale, De Laurentiis acquista il Bari e riparte dalla serie D

NAPOLI. Il Bari calcio riparte dalla Serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli. È stato il primo cittadino, Antonio Decaro, a dare la notizia spiegando di averlo «scelto perché ha mostrato passione e competenza. Gestisce una società i che partecipa alle coppe europee da tanti anni. Con De Laurentiis ci ho litigato dal primo giorno, ma se si litiga con uno così, significa che è un po' matto ma vero e spontaneo».

Erano undici le proposte giunte al Comune di Bari per l'assegnazione del titolo sportivo della squadra di calcio della città. Alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. «Lavoreremo interrottamente - aveva detto il sindaco di Bari Decaro - finché individueremo il proponente che avrà dimostrato maggiore solidità economica e il miglior progetto dal punto di vista sportivo. La commissione farà solo un'istruttoria, la responsabilità delle scelta, così come previsto dalle norme della FIGC, è in capo al sindaco ma mi farò aiutare da un gruppo di lavoro, esperti in bilanci, impianti sportivi e gestione di attività sportive». Tra le proposte, oltre quella di De Laurentiis, ASD Bari Calcio-Vito Luigi Blasi; Paolo Di Nunno; Enrico Preziosi (patron del Genoa); AS Bari Calcio Academy-Francesca Ferri (ex candidata di forza Italia alla Regione; ASD Bari 1908-Nicola Canonico (ex vicepresidente di Acquedotto pugliese); Sportman Srl-Alessio Sundas (procuratore sportivo); AS Bari 1908-Fulvio Monachesi; SS Bari 1908-Gianvito Giannelli; SS La Bari 1908-Claudio Lotito (patron della Lazio); Consortium Giarum.