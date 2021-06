NAPOLI. «Non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto al vaccino ma abbiamo raggiunto l’immunità di gregge rispetto alla ragione perché la quantità di pecoroni è sconvolgente, c’è una bolla mediatica nella quale non c’è spazio per la ragione o per avanzare rilievi critici». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (nella foto), in diretta Fb. De Luca ha ribadito che la comunicazione del Governo sui vaccini «è demenziale», ha «creato confusione e ha rallentato la campagna di vaccinazione».