NAPOLI. Serve liquidità alle imprese. I 135 milioni destinati per calmierare il caro bollette non bastano: un agricoltore su tre in Campania sarà costretto a ridurre la produzione nelle campagne se non ci saranno interventi più sostanziosi ed un allevatore su dieci potrebbe addirittura chiudere l’allevamento o la stalla. Un impatto che potrebbe essere devastante sulla filiera, dalla campagna alla tavola, in un momento in cui si è aperto uno scenario di speculazioni e aumenti dei prezzi dei beni essenziali.