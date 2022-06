NAPOLI. Una sinergia tra enti pubblici e imprenditori privati per dare fiato alle attività commerciali e rigenerare un’ampia zona compresa tra piazza Garibaldi, piazza Mercato, piazza del Carmine, corso Umberto I e via Duomo. È il progetto a firma di Confesercenti Campania che coinvolgerà, a regime, 500 imprese pronte a realizzare un distretto commerciale entro la fine dell’estate. La Regione Campania ha previsto un investimento di 5 milioni l’anno a fondo perduto per i distretti, il comune di Napoli sosterrà l’iniziativa concorrendo alla sicurezza e al decoro urbano della zona.