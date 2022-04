PROCIDA. «La cultura è una capitale da valorizzare e investire. Come in questa isola stupenda di Procida che è una opportunità preziosa per tutta la Campania e, nel momento attuale, questo riveste una grande responsabilità». Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva sull’isola per la cerimonia di inaugurazione della Capitale italiana della cultura. Ad accoglierlo i bimbi delle scuole primarie e una signore che gli offre una limitata e la “lingua di Procida”, dolce tipico dell’isola. Un gruppo di ragazzi gli regala un modellino di barca procidana.