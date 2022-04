ACERRA. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Acerra per le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione è stato accolto dai ministeri degli Esteri Luigi Di Maio e per il Sud Mara Carfagna, dal sindaco Raffaele Lettieri, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sottosegretario Enzo Amendola. La ministra Carfagna su Twitter ha voluto sottolineare che “mai come in questo 25 aprile i valori della libertà e della democrazia vanno ricordati e celebrati.