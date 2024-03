NAPOLI. Lo sblocco dei fondi di coesione destinati alla Campania è in ritardo non per colpa del Governo, ma della Regione. Dopo settimane passate ad incassare gli attacchi di Vincenzo De Luca (nella foto a sinistra), il ministro Raffaele Fitto (nella foto a destra) decide di passare al contrattacco. Lo fa prendendo carta e penna e scrivendo una lettera a tutti i sindaci campani in cui spiega che l’erogazione delle risorse «non poteva avvenire senza la previa acquisizione della lista completa degli interventi da finanziare».