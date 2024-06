«Quella di oggi è stata una giornata di festa per la nostra Repubblica, in cui abbiamo onorato i valori di coesione nazionale. Ho voluto fortemente che in una ricorrenza identitaria come questa anche il patrimonio culturale fosse protagonista. Dallo scorso anno, infatti, oltre alle prime domeniche del mese in cui è previsto l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici, ho voluto aggiungere altre tre date altamente simboliche della nostra storia: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Secondo i primi numeri sull’affluenza dei visitatori, sono stati tantissimi a voler festeggiare la Repubblica visitando i luoghi della cultura statali. Una scelta che testimonia la centralità del nostro patrimonio artistico e architettonico nonché dei nostri musei sempre più vissuti come luoghi cardini della geografia identitaria italiana».

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano commentando i primi dati provvisori dell’apertura gratuita del 2 giugno che quest’anno è coincisa con la #domenicalmuseo del mese.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti: Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 27.250; Pantheon 11.957; Reggia di Caserta 11.399; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.642; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.171; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 7.096 (il Parco è stato aperto dalle 14.15 per la parata del 2 giugno); Galleria dell'Accademia di Firenze 6.870; Parchi archeologici di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 5.430; Castel Sant'Angelo 5.302; Palazzo Reale di Napoli 5.214; Musei Reali di Torino 5.015; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.000; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 4.175; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 3.804; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 3.644 (il Parco è stato aperto dalle 14.15 per la parata del 2 giugno); Villae - Villa d'Este 3.121; Palazzo Ducale di Mantova 3.056; Pinacoteca di Brera 3.025; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 3.016; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 3.013; Parco archeologico di Ercolano 2.976; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.570; Certosa e Museo di San Martino 2.357; Castello svevo di Bari 2.260; Terme di Caracalla 2.204; Castel del Monte 2.146; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.941; Museo di Capodimonte 1.931; Galleria Borghese 1.930; Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia 1.759; Cenacolo Vinciano 1.720; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 1.681; Villae - Villa Adriana 1.671; Palazzo Ducale di Urbino 1.615; Complesso monumentale della Pilotta 1.614; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.598; Palazzo Farnese di Caprarola 1.431; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 1.365; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 1.284; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 1.210; Museo archeologico nazionale di Taranto 1.186; Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.130; Galleria nazionale dell'Umbria 1.008; Museo delle Civiltà 934; Castello Scaligero di Sirmione 906; Museo di Palazzo Grimani 886; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 838; Musei nazionali di Cagliari 811; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 771; Pinacoteca Nazionale di Bologna 765; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 717; Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica 662; Galleria Spada 660; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini 643; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 615; Parco archeologico di Pompei - Villa di Poppea-Oplontis 606; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 560; Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro 500; Museo archeologico nazionale della Lomellina 477; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 474; Museo archeologico nazionale di Firenze 472; Museo d'Arte Orientale Venezia 410; Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola 365; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 340; Casa Museo Hendrik Christian Andersen 325; Parco archeologico di Pompei - Antiquarium di Boscoreale 313; Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma 308.

A questi dati si aggiungono i 13.467 visitatori del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia (aperto oggi a partire dalle 12.00 per la parata del 2 giugno) e gli 11.269 visitatori delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.