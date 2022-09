Undici morti e 2 dispersi. È il bilancio del secondo giorno di ricerche dopo l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio le Marche. Stamattina il ritrovamento dell'undicesima vittima, recuperata dai vigili del fuoco a Serra de Conti, in provincia di Ancona. Si tratta di Michele Bomprezzi, il 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. L'uomo lavorava nelle biblioteche di Staffolo e di Cupramontana ed è il fratello dell'ex sindaco di Arcevia, Andrea Bomprezzi.Mancano all'appello ancora due persone: il piccolo Mattia di 8 anni e Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia.La violenza e l'enorme quantità d'acqua che ieri si è riversata su parte della Regione ha portato all'esondazione del fiume Misa e dei torrenti minori. Tanti i comuni ancora oggi sono sommersi da acqua e fango: in provincia di Pesaro Urbino, Cantiano, Cagli, Frontone, Pergola, Serra Sant'Abbondio; in provincia di Ancona: Sassoferrato, Arcevia, Ostra, Serra de Conti, Barbara, Trecastelli, Corinaldo. La giornata trascorre tra il susseguirsi degli allarmi e dei comuni che invitano raggiungere i piani alti delle abitazioni e a non uscire, visto che nei territori flagellati dal maltempo acqua e vento, con raffiche previste fino a 90 km orari, non sembrano voler dare tregua.