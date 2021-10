NAPOLI. L’esercito dei no vax alla prova dei controlli. Scatta oggi l’obbligo di esibire il Green pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Nessuno sa quanti siano di preciso i lavoratori sprovvisti di certificato verde in Campania, ma le stime che circolano parlano di circa 70mila persone solo nel privato. Tuttavia l’incertezza regna sovrana e la verità si scoprirà solo oggi. I SETTORI PIÙ A RISCHIO. Tra i settori più “caldi” c’è sicuramente quello del trasporto pubblico locale.