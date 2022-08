ROMA. Tragico incidente nella notte a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme.

Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all'altezza di via Cordignano.

“Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane. La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. In questo momento drammatico per quattro famiglie ci stringiamo a loro con tutto il cordoglio per un evento così doloroso che coinvolge quattro giovani di 18 e 19 anni” le parole commosse del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di questi ragazzi, ai loro cari, agli amici e a tutti coloro che a questi giovani hanno voluto bene”, ha concluso il governatore.

"Una tragedia che lascia tutti senza parole - ha detto all'Adnkronos il sindaco di Treviso, Mario Conte - Gli appelli alla prudenza non bastano mai ma il valore della vita è davvero grandissimo e ce ne accorgiamo solo quando viene a mancare". "Dimostriamoci comunità in questi momenti - ha aggiunto - stringendoci attorno al dolore delle famiglie e lavoriamo uniti per cercare di evitare che succedano tragedie come queste. Ora però è il tempo del silenzio, del rispetto e della preghiera".