Elezioni amministrative 2021, alle 19 l'affluenza per i ballottaggi secondo i dati del portale Eligendo del Viminale (63 Comuni su 63) si è attestata al 26,71%, in calo rispetto al primo turno quando allo stesso orario aveva votato il 31,65% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza non toccava il 10%: nell'ultima rilevazione aveva infatti votato il 9,73% degli aventi diritto contro il 12,18% del primo turno.

È del 25,82% la percentuale di votanti al ballottaggio di Caserta alle 19, mentre a Benevento è del 32,61%.

Ballottaggio Roma, hanno votato Gualtieri e Michetti

Hanno votato i due sfidanti al ballottaggio per il Comune di Roma, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, e per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centrodestra Michetti, jeans, giubbotto e mascherina nera, ha votato presso il seggio di via Giovanni De Calvi e, ai cronisti che gli chiedevano una battuta, ha risposto "c'è il silenzio, non parlo". Gualtieri, piumino smanicato sopra la giacca e mascherina chirurgica bianca e azzurra 'tradizionale', ha invece votato presso il seggio 1427 dell'istituto Federico Caffè in via Fonteiana 111. Anche per lui qualche foto ma nessuna dichiarazione. Gualtieri ha votato verso le 11.30. Nell’arrivare al seggio, il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma ha ricevuto da molti cittadini segnali di incoraggiamento e richieste di selfie.

I dati di Roma, Torino e Trieste

A Roma affluenza alle 19 sotto il dato nazionale. Secondo i dati del portale Eligendo del Viminale alle 19 hanno votato al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco il 25,28% degli aventi diritto (in Italia il 26,71%), contro il 29,50% del primo turno.

La rilevazione alle 19 sull’affluenza al voto del ballottaggio per l'elezione del sindaco è stata del 25 % Due settimane fa era stata del 29,29%.

Il Servizio elettorale della Regione Friuli ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 48.836 pari al 26 per cento.

Ballottaggi, urne aperte fino alle 23

Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per il ballottaggio alle comunali 2021. Per scegliere i sindaci di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia, oggi si voterà fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15. Le sfide più attese sono quelle di Roma e Torino, ma i cittadini sono chiamati a scegliere anche a Trieste, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese.

La seconda tornata elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori. Le operazioni di scrutinio inizieranno a partire dalle ore 15 di lunedì 18 ottobre.

Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento d'identità. Valido anche il passaporto, la patente, il libretto della pensione e il porto d'armi. Non sarà necessario avere il Green Pass anche se sarà richiesto il rispetto delle norme anti-Covid.