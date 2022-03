NAPOLI. Nel primo giorno di zona bianca della Campania continua a scendere il numero dei positivi a fronte di una diminuzione di tamponi, pochi come capita sempre dopo il giorno festivo, così come prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Ma risale il dato relativo decessi: sono 21, di cui sei risalenti ai giorni precedenti, rispetto ai cinque di sabato complessivi di domenica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania.