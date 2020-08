Fermata anche la madre per omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia in seguito alla morte di sui figlio, il piccolo Evan, il bimbo di 20 mesi, originario di Rosolini, nel siracusano, giunto ieri in fin di vita all'ospedale di Modica, nel ragusano.

La polizia è stata informata dai sanitari dopo questi ultimi avevano notato la presenza di lividi in tutto il corpicino della vittima. Gli agenti poco dopo avevano fermato il convivente della donna, il trentenne S.B., che non è il papà del bambino e che è accusato di avere inferto le percosse.

L'interrogatorio della 23enne L.S., avrebbe fatto emergere elementi gravi anche a carico di quest'ultima.

Disposta l'autopsia. Il padre della piccola vittima, che lavora fuori dalla Sicilia e che aveva interrotto un anno fa la relazione con la donna, è stato avvertito e si è messo subito in viaggio per fare rientro nell'isola.