NAPOLI. In Campania ci sono fino a 780mila nuclei familiari in difficoltà, che si trovano nella condizione di povertà energetica. Questo vuol dire che sono nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: ovvero il riscaldamento, il raffrescamento, l’illuminazione, l’utilizzo di elettrodomestici e altro.

GLI EFFETTI DEL CARO BOLLETTE NELLA REGIONE. Il caro bollette provocato dall’aumento smisurato dei prezzi dell’energia negli ultimi mesi sta avendo un impatto in Campania devastante. Tre giorni fa era stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a rilanciare l’allarme chiedendo al Governo di Mario Draghi di fare di più sul fronte degli interventi per frenare la corsa di luce e gas. Ora, una drammatica conferma delle condizioni di tante, troppe famiglie campane arriva dalla ricerca degli artigiani della Cgia. Elaborando i dati del Rapporto dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica 2021, infatti, la battagliera associazione ha scoperto che la situazione più critica si presenta nel Mezzogiorno, dove la frequenza della povertà energetica oscilla tra il 24 e il 36% delle famiglie di quel territorio.

IL TRISTE PRIMATO DELLA CAMPANIA. In Campania, ad esempio, il range va da almeno 519mila nuclei in difficoltà a quasi 779mila. E si tratta della situazione peggiore in Italia, dove il numero assoluto di nuclei familiari a rischio non raggiunge il livello campano in nessun’altra regione. A seguire ci sono la Sicilia, con a rischio da poco più di 481mila a 722mila famiglie, e la Calabria, da poco oltre le 191mila fino a quasi 287mila unità. Inoltre, spiega l’ufficio studi della Cgia, «vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette».

«DAL GOVERNO INTERVENTI INSUFFICIENTI». Le famiglie più a rischio - manco a dirlo - sono quelle con un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e in cattivo statdi conservazione, il capofamiglia è giovane, spesso indigente o immigrato. «Dall’estate scorsa il governo Draghi ha messo a disposizione di famiglie e imprese quasi 20 miliardi di euro contro il caro energia e carburante. Una cifra sicuramente importante, - commenta la Cgia - ma ancora insufficiente a mitigare efficacemente i rincari che sono avvenuti in questi ultimi 9 mesi». Fin qui le famiglie. Ma il caro energia impatta anche sulle imprese. Da settimane è tutto un fiorire di allarmi da parte delle associazioni che segnalano i costi insostenibili delle bollette, mentre i maxi-rincari dei carburanti stanno iniziando a pesare sul settore dei trasporti pubblici.