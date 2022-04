NAPOLI. La Campania ha fatto registrare, nella settimana che va dal 20 al 26 aprile, un aumento dei nuovi casi Covid del 38,3% rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (3.018). I dati che emergono dal report della Fondazione Gimbe non sono rassicuranti IL TREND DEI RICOVERI. In chiaroscuro le notizie che arrivano dagli ospedali della regione. Dopo giorni in cui il trend dei ricoveri è stato nettamente al rialzo, nelle ultime 24 ore c’è stata una leggera frenata.