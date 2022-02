NAPOLI. Calano tamponi e positivi, come i ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica. Ma non calano i decessi: 41, di cui 19 risalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri, rispetto ai 28 di martedì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi sono 7.948, 1.899 dei quali al tampone molecolare, dall’analisi di 66.116 test, di cui 22.898 molecolari. Martedì il totale di nuovi casi e test era stato rispettivamente di 10.789 e 87.836. Il tasso di positività passa dal 12,28 al 12,02 per cento.