TEMPERATURE IN AUMENTO

Bel tempo e temperature in aumento già da oggi 28 marzo con l'anticiclone africano che comincerà a muoversi verso l'Italia. Inizierà così un periodo mite e asciutto che non durerà però a lungo, perché tutto cambierà proprio in prossimità di Pasqua.

CALDO ESTIVO PRIMA DI PASQUA

Il team de iLMeteo.it avvisa che nella settimana santa e almeno fino a venerdì 2 aprile l'anticiclone africano (prima comparsa della stagione) surriscalderà il clima portando le temperature a superare la media del periodo di quasi 10°C. I valori massimi potranno così raggiungere 24-26°C su molte regioni, come ad esempio in Toscana, Emilia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Sardegna. Avremo un clima da tarda primavera più che da inizio stagione.

FREDDO DAL POLO NORD

A cambiare drasticamente questa situazione ci penserà però l'arrivo di aria fredda direttamente dal Polo Nord: dalla vigilia di Pasqua, ma soprattutto a Pasqua e poi anche a Pasquetta una perturbazione a carattere freddo piomberà sull'Italia, interessando principalmente il Centro-Nord. L'aria più fresca entrerà sia dalla porta della Bora (Alpi Giulie) sia dalla valle del Rodano (Francia sudorientale) dando vita a un vortice ciclonico: questa bassa pressione piloterà la perturbazione che farà arrivare numerosi temporali accompagnati da grandine e inoltre, visto il calo repentino delle temperature, pure la neve che potrebbe scendere sulle Alpi fin verso i 1000 metri, una quota sicuramente di tutto rispetto per il mese di aprile.