NAPOLI. L’economia arretra nel primo trimestre dell’anno. Erano quattro trimestri consecutivi che davanti al Pil non si rivedeva il segno meno. Per adesso quelle dell’Istat sono stime, ma il -0,2% diffuso ieri registra i primi colpi alla crescita economica dovuta alle conseguenze della guerra in Ucraina. Colpi che promettono di farsi sentire soprattutto al Sud e in Campania.