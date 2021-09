NAPOLI. Mentre l’attenzione di tutti è concentrata sulla riapertura delle scuole e sulla situazione dei trasporti pubblici locali, considerati tra i principali luoghi di potenziale trasmissione del Covid, torna ad alzarsi il livello d’attenzione sul rischio contagio che riguarda i luoghi di lavoro. L’ALLARME SUI LUOGHI DI LAVORO IN CAMPANIA. Un vero e proprio allarme per la diffusione del Covid nei luoghi di lavoro è stato lanciato ieri dall’Inail. E sono dati che per la Campania, e in particolare per Napoli, non possono non destare una certa preoccupazione.