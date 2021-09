NAPOLI. Non è ancora allarme, ma si rafforza la tendenza preoccupante all’aumento dei ricoveri in Campania. Nelle ultime 24 ore negli ospedali della regione sono aumentati sia i letti occupati nei reparti di terapia intensiva che quelli nei reparti ordinari. L’AUMENTO DEI RICOVERI. L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale parla chiaro: dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 23, cinque in più di lunedì.