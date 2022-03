NAPOLI. Scende il numero di tamponi e positivi. Non così quello dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica: questi ultimi, per la precisione, tornano a salire. Calano i decessi: sono quattro, tre risalenti ai giorni precedenti, rispetto agli undici complessivi di martedì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 7.595 dall’analisi di 42.581 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Martedì il totale di nuovi casi e test era stato rispettivamente di 9.179 e 50.444.