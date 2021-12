NAPOLI. Sono 7.181 i nuovi positivi su 104.533 test in Campania: un vero record dall’inizio della pandemia. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86 per cento. Nel bollettino sono inseriti anche 18 nuovi decessi, 14 avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati nell’ultimo bollettino.