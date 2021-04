Pioggia su mezza Italia, ma il maltempo ha le ore contate e il sole tornerà nel weekend del 24-25 aprile, che sarà caratterizzato dal caldo.

Una perturbazione atlantica sta attraversando la penisola, interessando principalmente il Centro-Sud.



Il fronte perturbato abbondonerà il Paese nel corso del weekend quando tornerà l'anticiclone africano, pronto a scaldare il clima su quasi tutte le regioni

Dopo le piogge il bel tempo

Tra giovedì 22 e venerdì 23 aprile le piogge bagneranno le regioni centrali, meridionali e le due Isole Maggiori, anche con isolati temporali e precipitazioni a tratti forti.

Al nord il tempo sarà già migliorato con le ultime note instabili (giovedì) soltanto sui rilievi lombardi e del Triveneto (qui anche su pianure adiacenti).

Sole al Sud e in Campania

Sabato la perturbazione abbondonerà definitivamente l'Italia con ultime piogge al Sud, sul resto del Paese invece il sole sarà il protagonista assoluto così come le temperature che torneranno a superare i 20°C su gran parte delle città.

Domenica l'anticiclone africano si affermerà ulteriormente, regalando una Festa della Liberazione soleggiata e piuttosto calda con temperature che toccheranno punte di 25°C sia al Nord e sia al Centro (come a Bologna e Firenze), fino a 23°C al Sud.

Nel dettaglio

Giovedì 22. Al nord: a tratti instabile al Nordest, ma con piogge solo sui rilievi. Al centro: precipitazioni sparse, più moderate su basso Lazio e Sardegna. Al sud: piogge.

Venerdì 23. Al nord: soleggiato. Al centro: ultime piogge su Sardegna, basso Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: diffusamente instabile con piogge, anche forti.

Sabato 24. Al nord: sole e clima mite. Al centro: bel tempo, caldo. Al sud: piogge al mattino, poi migliora, già sole in Sicilia.

Domenica 25 sole e mite su tutta Italia, altre piogge però da lunedì 26.

Meteo, in arrivo l’anticiclone: è partito il conto alla rovescia per il caldo africano

Quando arriva il “vero” caldo? L’ultimo aggiornamento del Centro Europeo mostra un’interessante svolta nella circolazione atmosferica a livello europeo.

L’anticiclone delle Azzorre che da più giorni staziona tra il Regno Unito e la Scandinavia tenderebbe a indietreggiare verso l’oceano favorendo la discesa di una massa d’aria instabile.

Secondo quanto osservato, l’anticiclone africano sarebbe in arrivo sul Mediterraneo portando con sé temperature decisamente più calde.

Una buona notizia i cui effetti, però, si potranno percepire solo dall’inizio del prossimo mese. Fino ad allora le temperature si terranno sotto la media stagionale e non mancheranno rovesci e maltempo diffuso.

Con la risalita dall’anticiclone africano – riporta IlMeteo.it – il tempo tornerebbe ad avere connotati decisamente molto caldi e stabili segnatamente sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali.

Cosa diversa invece per le regioni settentrionali che, non protette dall’alta pressione, si troverebbero ancora inserite in un via via di perturbazioni in arrivo dall’oceano.

Se tutto dovesse essere confermato è lecito aspettarsi un tempo ancora a tratti instabile al Nord e solo più localmente al Centro.

In questo contesto sarebbero molto probabili anche i primi forti temporali della stagione, provocati dal mescolamento dell’aria più fresca in quota e quella più umida e calda presente nei bassi strati.

Temperature fino a 30 gradi

Sotto il profilo termico le temperature tenderebbero ad aumentare decisamente al Centro-Sud con i primi 30°C che potrebbero essere raggiunti su alcune regioni.

I valori termici, nonostante il tempo a tratti instabile, sono previsti in aumento anche al Nord, grazie alla conclusione dell’afflusso freddo in atto in questi giorni e all’arrivo di aria più mite dall’oceano.



Ma per avere il vero caldo, quello che negli ultimi anni è arrivato con sempre maggiore anticipo e che ci regala i primi sogni estivi, quanto dovremo aspettare?

Per dare una risposta abbiamo analizzato le mappe fino a 40 giorni del Centro Europeo, le quali intravedono una maggiore e più decisa ingerenza dell’alta pressione e quindi un rialzo più cospicuo delle temperature,

non prima dell’inizio del mese di maggio, quando sono attesi scarti rispetto alle medie di riferimento nell’ordine di circa +1,5°C, un po’ su tutta l’Italia.