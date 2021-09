NAPOLI. Scendono i positivi ma con oltre 5mila tamponi in meno; soprattutto calano, anche se leggermente, i ricoveri. La fotografia della curva epidemiologica dice che sono 410 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, 224 in meno del giorno precedente, ma su 17.029 test effettuati, 5.347 meno del giorno prima. Il tasso di positività scende al 2,4% rispetto al 2,8% precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi sono riportati anche 9 decessi, di cui 6 avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza.