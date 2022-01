NAPOLI. Scendono ancora i contagi in Campania, che oggi torna in zona gialla, ma questa volta, a differenza di sabato, con una corrispondente diminuzione di tamponi rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi sono 17.667, di cui 6.879 al tampone molecolare e il resto a quello antigenico, su un numero complessivo di 104.906 test, 38.338 molecolari e la restante parte antigenici. Sabato si erano rilevati 19.788 contagi totali su 107.168 test complessivi. Il tasso di positività passa dal 18,46 al 16,84 per cento.