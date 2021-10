NAPOLI. Aumenta il numero di nuovi positivi in Campania; s’incrementano anche i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti di degenza ordinari; continua a salire - ieri con maggiore forza - la curva del contagio, con il tasso d’incidenza tornato nuovamente al 2%. Per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica nella regione si è invertita. I dati di oggi diranno se si tratta di un caso isolato o di qualcosa di più. I CONTAGI IN CAMPANIA.