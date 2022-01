NAPOLI. Contagi ma anche tamponi praticamente dimezzati in Campania, come di consueto nel primo bollettino settimanale che segue la domenica. Ma c’è da registrare, purtroppo, un autentico boom di ricoveri e decessi. Ben 38 i primi, 31 i secondi di cui 25 nelle ultime 48 ore. I nuovi positivi, nel giorno in cui la Campania entra in zona gialla, sono 9.370 di cui 4.331 al tampone molecolare e il resto all’antigenico. Il tutto su 53.819 test, di cui 22.282 molecolari e il resto antigenici.