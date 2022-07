NAPOLI. Risalgono positivi e tamponi così come aumentano il numero di pazienti in terapia intensiva e di quelli in area medica. Stabili i decessi: sono quattro, di cui uno risalenti ai giorni scorsi. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 9.946 dall’analisi di 30.192 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Mercoledì i numeri erano stati rispettivamente di 8.386 e 27.153. Il tasso di positività passa dal 30,88 al 32,94 per cento.