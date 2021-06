NAPOLI. Sono 139 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 32 in più rispetto al dato di venerdì, dall’analisi, però, di 8.336 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 7.120 antigenici, che fanno segnare un incremento di 1.410 unità. Dei casi registrati, 56 sono sintomatici ovvero 27 in più del giorno precedente. La percentuale tra test e positivi è dell’1,66 per cento rispetto all’1,54 precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi sono inseriti quattro nuovi decessi, quattro in meno di venerdì, tutti nelle ultime 48 ore.