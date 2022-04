NAPOLI. Tornano a salire, dopo i dati come al solito al ribasso del lunedì, i positivi e i tamponi; stabili le terapie intensive, calano ancora i pazienti in area medica. Risalgono i decessi: sono 13, di cui tre risalenti ai giorni scorsi, rispetto ai sei complessivi di lunedì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 10.099 dall’analisi di 55.452 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Domenica i numeri erano stati rispettivamente di 3.384 e 19.925. Il tasso di positività passa dal 16,58 al 18,21 per cento. I ricoveri terapia intensiva restano 35 su una disponibilità di 812 posti; scendono di quattro unità quelli in area medica: sono 725 i pazienti su 3.160 posti disponibili.

LA SITUAZIONE NEL CAPOLUOGO CAMPANO. Intanto, a Napoli i nuovi positivi sono 1.424; sette ricovero in più in area medica, uno in terapia intensiva. Tre i deceduti, di cui nei giorni scorsi. Al Covid Center del Loreto Mare ci sono 46 pazienti in degenza ordinaria e tre in terapia intensiva, al San Giovanni Bosco ce 24 in degenza specialistica

DE LUCA, NUOVO MONITO. Intanto, il governatore Vincenzo De Luca, a margine del suo intervento a Napoli al Roadshow di Cassa Depositi e Prestiti al Museo di Capodimonte, è chiaro: «Ho visto che in Cina, la quale anticipa sempre di 4-5 mesi quello che succede nel resto del mondo, abbiamo avuto a Shanghai il picco di contagio più alto degli ultimi due anni. È venuta fuori una variante che è più contagiosa anche di Omicron 2. Tutti quanti abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma abbiamo il dovere di dire ai nostri concittadini che occorre prudenza». Poi aggiunge: «Noi avremo quest’estate ovviamente un rimescolamento sociale, è chiaro che la gente andrà in giro, abbiamo tutti quanti voglia di respirare e di metterci in movimento, ma perlomeno manteniamo sempre la mascherina Almeno questo elemento di prudenza manteniamolo, anche perché registriamo un aumento di contagi soprattutto nella fascia al di sotto dei 18 anni. occorre essere molto prudenti».

PROROGATE LE ESENZIONI DAL TICKET. Il tutto mentre la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, in accordo con quanto disposto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello della Salute, ha prorogato fino al 30 giugno tutte le esenzioni dal ticket sanitario, sia per motivi di reddito che per motivi di salute. La proroga riguarda le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020, 2021; quelle delle esenzioni da reddito per i codici E00, E01,E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23, E24; il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito.