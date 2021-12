NAPOLI. Aumentano i ricoveri in Campania, mentre il Covid continua a circolare con forza, come testimoniano i nuovi casi positivi che restano abbondantemente oltre i mille casi ogni 24 ore. E il tasso di contagio continua inesorabilmente a salire. È la fotografia della pandemia di Coronavirus in Campania che non molla la presa, mentre cresce la preoccupazione con l’approssimarsi del Natale, quando i contatti tra le persone si moltiplicano e con esse le occasioni di diffusione del contagio.