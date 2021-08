NAPOLI. Sono 364 i nuovi positivi al Covid in Campania, 49 in più di lunedì, ma su un totale di 15.878 test effettuati tra molecolari e antigenici, 9.787 in più. La curva dei contagi scende al 2,29 per cento al 5,17 del giorno prima. Purtroppo si registrano altre quattro nuove vittime, una in meno di lunedì: tre nelle ultime 48 ore, una nei giorni scorsi ma registrata nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi.