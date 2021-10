NAPOLI. Seicento nuovi contagiati in 24 ore; il tasso d’incidenza che quasi raddoppia in una sola giornata; i ricoveri che crescono nuovamente. Sono numeri che in Campania non si vedevano da tempo, ma che ieri sono tornati a fare capolino, con la pandemia di Covid-19 che ora nella regione torna davvero a far paura. Da molti giorni c’era la sensazione che la pandemia stesse ripartendo, ma l’aumento degli infetti era stato tutto sommato altalenante e da molte settimane non era mai andato oltre il picco dei 450 nuovi positivi giornalieri.