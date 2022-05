NAPOLI. Scendere drasticamente, come capita il lunedì, il numero di tamponi e positivi. Lievissimo aumento del numero dei pazienti in terapia intensiva, prosegue la diminuzione di quelli in area medica. Sette i decessi, di cui tre risalenti ai giorni precedenti, rispetto all’unico di domenica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 968 dall’analisi di 7.854 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici.