NAPOLI. Sono 552 i nuovi positivi al Covid in Campania, 188 in più di martedì, ma su un totale di 16.659 test effettuati tra molecolari e antigenici, 781 in più. La curva dei contagi sale al 3,31 per cento rispetto al 2,29 del giorno prima. È quanto risulta dal bollettino quotidiano dell’Unità di crisi. Si registrano un solo decesso nelle ultime 48 ore, tre in meno del giorno prima. Altri tre morti risalgono ai giorni scorsi ma sono stati registrati martedì.