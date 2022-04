NAPOLI. Diminuiscono in modo significativo, come capita sempre il lunedì, i tamponi e calano i positivi; stabili le terapie intensive e i pazienti in area medica. Risalgono i decessi: sono dieci, di cui uno risalente ai giorni scorsi, contro l’unico di domenica. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 2.862 dall’analisi di 16.715 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Sabato i numeri erano stati rispettivamente di 6.179 e 36.826.