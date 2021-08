NAPOLI. Tornano ad aumentare i casi di Covid in Campania mentre salgono ancora i ricoveri. Sono 610 quelli registrati nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi, 84 in più rispetto al dato di venerdì, dall’analisi di 8.008 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 12.234 antigenici, che fanno segnare un decremento di 601 unità. La percentuale tra test e positivi è del 7,61 per cento rispetto al 6,10 precedente. Si registrano due nuovi decessi nelle ultime 48 ore.