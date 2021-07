NAPOLI. Il timore che la variante Delta possa diffondersi grazie alla sua alta capacità di contagiare; i dati dei nuovi positivi che sono tornati a crescere; le misure di sicurezza, mascherine e distanziamento in primis, che spesso e volentieri vengono eluse quando non addirittura ignorate; il numero dei nuovi casi positivi che ha ripreso ad aumentare. Insomma, ce n’è abbastanza per far tornare la paura Covid-19 in Campania.