NAPOLI. Tornano a scendere i positivi ma in corrispondenza di un decremento di tamponi; cala anche il numero di pazienti in terapia intensiva e area medica. Giù anche i decessi: sono nove rispetto ai 13 di martedì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I nuovi positivi nella regione sono 8.469 dall’analisi di 47.500 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Martedì i numeri erano stati rispettivamente di 11.755 e 63.015. Il tasso di positività passa dal 18,65 al 17,82 per cento.