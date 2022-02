NAPOLI. Scende ancora il numero di tamponi e positivi così come i ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Torna a calare il dato dei decessi: sono nove, di cui uno risalente ai giorni scorsi ma registrato ieri, rispetto ai 15 complessivi di giovedì. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Il tutto mentre dalla cabina di regia arriva la conferma che la regione sarà in zona bianca assieme a Veneto, Lombardia e alla Provincia autonoma di Bolzano mentre il Friuli Venezia Giulia va in area gialla.