NAPOLI. La Campania vede arancione dopo un mese di zona rossa. La Cabina di regia in programma questo pomeriggio potrebbe sancire l’uscita della regione dalle restrizioni più dure, il che comporterebbe da lunedì la riapertura per i negozi di generi diversi da quelli alimentari e di prima necessità e la fine della didattica a distanza anche per le seconde e terze classi delle medie inferiori e per tutte quelle delle superiori, con il vincolo in quest’ultimo caso di presenza tra il 50 e il 75 per cento.