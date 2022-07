NAPOLI. Tornano a salire positivi e tamponi in Campania. Sostanzialmente tabili le terapie intensive mentre le degenze ordinarie registrano un nuovo salto in avanti. È il quadro del bollettino dell’Unità di crisi. I decessi registrati sono cinque rispetto ai dieci di lunedì. I nuovi positivi nella regione sono 18.663 dall’analisi di 50.759 test: entrambi i dati tenendo conto dei tamponi molecolari e dei test antigenici. Lunedì i numeri erano stati rispettivamente di 4.837 e 12.835. Il tasso di positività passa dal 37,68 al 36,76 per cento.