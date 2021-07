NAPOLI. Sono 234 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 46 in più rispetto al dato di mercoledì, dall’analisi, però, di 8.590 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 4.431 antigenici, che fanno segnare un decremento di 259 unità. La percentuale tra test e positivi è del 2,72 per cento rispetto al 2,12 precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi si registrano un solo nuovo decesso, uno in meno rispetto al giorno prima. I pazienti colpiti da Covid ricoverati in terapia intensiva, su 656 posti disponibili tra Covid e non, sono 12, numero invariato rispetto a mercoledì.