NAPOLI. Non succedeva da moltissimo tempo. In Campania ci sono zero morti per Covid da 48 ore, un vero record. In realtà, c’è stato un cambiamento nel bollettino che comunque conta 9 decessi risalenti ad altro periodo ma mai conteggiati. Un rendiconto quotidiano che non dà la misura esatta della situazione attuale. Basti pensare che 5 di questi 9 morti risalgono al 2020. Il ritardo con il quale vengono inseriti nel bollettino dipende dal ritardo con il quale le Asl certificano le cause dei decessi.