NAPOLI. Decollano ad ottobre i prezzi dell’energia, con l’elettricità che sul mercato libero quadruplica rispetto a ottobre 2021 registrando un aumento del +329%, mentre nel mercato tutelato la luce aumenta del 91,5%. Non solo. Dai calcoli operati dal Codacons sulla base dei dati forniti dall’Istat sull’inflazione (ormai al 12%), emerge l’aumento enorme non solo delle bollette, ma anche degli alimentari. Scatta così l’allarme consumi in Campania, con le famiglie che hanno in parte già iniziato a tagliare gli acquisti e ancor più li taglieranno.