Due Comuni italiani hanno deciso di mettere in vendita una serie di case a solamente 10.000 euro. L’iniziativa nasce in seguito al successo riscontrato da quelle in vendita a solo 1 euro che aveva come obiettivo quello di ripopolare i borghi. Molto spesso però questi immobili erano fatiscenti e richiedevano degli enormi lavori di ristrutturazione e disincetivavano l’acquisto.

Per questo motivo il Comune di Carrega Ligure, in Liguria e quello di Latronico, Basilicata hanno dato il via ad progetto parallelo e più semplice, che non richiede di imbarcarsi in lavori di ristrutturazione troppo lunghi: mettere in vendita immobili a partire da 10.000, già abitabili.

CASE IN VENDITA A 10MILA EURO

Sono due i Comuni che hanno aderito all’iniziativa delle case in vendita a 10.000 euro. Il primo è quello di Carrega Ligure, un paesino di appena 90 abitanti, situato tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Questo piccolo agglomerato di case è circondato da altre piccolissime frazioni, alcune delle quali disabitate, dove un tempo vivevano pastori e agricoltori che poi hanno deciso di trasferirsi.

UNA PIATTAFORMA ONLINE

Un paesino sconosciuto ai più, e per questo l’ex sindaco ha deciso di creare una piattaforma online in cui raccogliere tutti gli annunci di vendita delle varie casi abitabili, che possono essere acquistate per soli 10.000 euro.

Sul sito web è possibile vedere le foto degli immobili pronti per accogliere i nuovi inquilini oltre a quelli da ristrutturare. Attraverso il portale sarà possibile contattare direttamente i proprietari degli immobili e accordarsi con loro per l’acquista, evitando i problemi riscontrati con il progetto case a 1 euro.

L’altro Comune invece è Latronica, situato in Basilicata a pochissima distanza dal mare, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Molto recentemente il borgo è divenuto celebre grazie ad un articolo pubblicato sulla CNN nel quale il vicesindaco Vincenzo Castellano ha spiegato come funziona il progetto “La Tua Casa a x”:

“Abbiamo deciso di coinvolgere i vecchi proprietari che hanno mostrato interesse per questo progetto e sono desiderosi di collaborare al recupero del paesaggio urbano. L’intento è promuovere la fruizione, e il riutilizzo, di abitazioni vuote presenti in numero rilevante nel paese, incentivando i flussi turistici ma anche il ripopolamento”.

CASE PRONTE PER ESSERE ABITATE

Il progetto consente di acquistare delle case a 10.000 o 12.000 euro già pronta per essere abitata, grazie alla piattaforma “La tua casa a Latronico” in cui è possibile visionare tutti gli immobili in vendita o in affitto e il loro stato.