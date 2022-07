CHIETI. Ha cercato di recuperare il suo husky precipitato durante una passeggiata in montagna. Ma nel tentativo, fallito, ha fatto un volo tremendo, di circa 15 metri, ed è morto. Anche l'animale, gravemente ferito, è successivamente deceduto. È successo questo pomeriggio sulle montagne dell'Abruzzo, sulla Majella. L'escursionista, un 36enne della provincia di Pescara, era con la fidanzata e con il cane. Erano partiti dal Rifugio Pomilio a Pretoro, ma quando si sono trovati lungo il sentiero che si trova sotto l'anfiteatro delle Murelle, nel tratto di passaggio obbligato, dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza, perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sinistro, il ragazzo, per recuperare l'husky caduto, è precipitato giù. Il giovane è finito nella scarpata. Subito sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico regionale, con i sanitari del 118, a bordo dell'elicottero che è decollato dall'aeroporto di Pescara. Contemporaneamente sono partite anche due squadre di terra del Soccorso Alpino di Penne e Chieti. Purtroppo giunti sul posto i sanitari hanno constatato che per l'escursionista non c'era più niente da fare. Vani i tentativi di rianimarlo. La salma è stata trasportata all'ospedale di Pescara. Il Soccorso Alpino ha recuperato anche l'husky, trasportato in aeroporto per essere visitato dai veterinari: ma è morto.